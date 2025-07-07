鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 08:00

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國際信評公司穆迪表示，日本即將舉行的參議院選舉，如果帶來大規模減稅，可能對財政健康和主權信用評級產生重要影響。

日本債務佔GDP達250%！穆迪示警：參院選舉結果牽動信評。(圖:shutterstock)

7 月 20 日的投票對日本首相石破茂政府的延續至關重要，尤其是在他領導的執政黨自民黨和執政夥伴公明黨在 10 月的眾議院臨時選舉中失去多數席位之後。

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穆迪主權和次主權風險集團經理德古茲曼（Christian de Guzman）表示，如果減稅壓力因選舉而增加，可能對該國的評級產生負面影響，具體取決於減稅的規模和持續時間。



自 2014 年 12 月以來，穆迪一直將日本的評級定為第五高的 A1，展望為「穩定」。今年 5 月，標普取消了美國的最高信用評級，理由是美國不斷增加的債務和不斷擴大的財政赤字。

日本債務負擔沉重，其債務佔國內生產毛額（GDP）的比率是已開發國家中最高的，約 250%。

5 月份，日本政府公債市場受到衝擊，財政擔憂和債務拍賣需求疲軟引發超長期債券暴跌，殖利率升至創紀錄水平。

儘管如此，日本仍有很強的「債務負擔能力」，因為其國內借款利率較低，稅收足以償還債務。

德古茲曼表示，「政府收入方面出現了一些積極的趨勢，但如果債務負擔能力出現嚴重惡化，可能會迫使我們重新考慮評級。」