川普嘲笑馬斯克「另起爐灶」注定失敗：他可以玩玩看 但很荒謬

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 07:43

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美國總統川普 6 日嘲諷馬斯克成立「美國黨」一事，認為美國一直都是兩黨制，馬斯克藉此取樂，他覺得很荒謬。

川普嘲笑馬斯克「另起爐灶」注定失敗：他可以玩看看 但很荒謬。(圖:shuttestcok)

川普告訴記者，「第三黨從來都沒成功過，所以他可以玩玩看，不過我覺得這很荒謬。」

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馬斯克 5 日表示，他一直威脅要成立的新政黨「美國黨」已經「成形」，就在川普簽署一項他所反對的減稅與支出法案的隔天。

這位全球首富沒有提供這個政黨的具體細節，也沒有跡象顯示他已正式提交相關文件。他在自家的社群平台 X 上發布這項消息，並指出一項平台上的民調顯示有 65% 的受訪者支持成立美國黨。

川普稍後在他的 Truth Social 平台上強化這番言論，表示「看到馬斯克過去 5 週完全『失控』令人感到難過」。他同時宣傳自己推出的預算案，稱該法案「對馬斯克來說很不幸」，因為它取消了電動車補貼。

馬斯克稱川普的支出法案是「瘋狂的」，批評該法案「向過去的產業提供補貼，同時嚴重損害未來產業」，並將聯邦債務上限提高了 5 兆美元。

財政部貝森特 7 日表示，馬斯克應該專注於商業而非政治。

「我相信他各家公司董事會都希望他回去經營公司，因為他比任何人都更擅長這件事，」貝森特在 CNN 的《國情咨文》節目中回應問題時說。

「所以我想這些董事會應該不喜歡他昨天的那項宣布，並會鼓勵他專注在商業活動，而不是政治活動，」貝森特補充說。