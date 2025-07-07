鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 07:20

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再川普上任將滿半年之際，馬斯克另起爐灶宣布成立新政黨「美國黨」，聲稱該黨將代表美國社會「80% 的中間選民」，瞄準明年的國會中期選舉，爭取在參眾兩院佔有一席之地。

馬斯克不放棄搞政治 「暴脾氣」能讓美國黨走多遠？(圖:shutterstock)

「美國黨」何時完成註冊程序仍不得而知，不少美國主流媒體對其政治前景保持謹慎懷疑態度。 《華盛頓郵報》文章分析了馬斯克成立新黨所面臨的多重挑戰，認為「美國黨」或任何新成立政黨短期內難以撼動美國沿襲已久的政治架構。

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選舉機制：第三方政黨的「攔路虎」

美國獨特的選舉制度，特別是「贏者全拿」的選舉人團制度，對共和、民主兩大主流政黨以外的「第三黨」極不友善。喬治城大學政治學教授漢斯 · 諾埃爾（Hans Noel）指出，在美國現行體系下，第三方政黨很難透過贏得「20% 或 30%」的選民票來逐步壯大，因為這無法直接轉化為議會席位。

杜克大學桑福德公共政策學院教授馬克 · 麥科克爾（Mark McCorkle）也提到，聯邦和州級選舉法規對新政黨註冊及第三方候選人的競選資格認證設有嚴格規定，例如候選人居住地、一定數量的選民簽字請願等，許多第三方候選人常因此受阻。他強調，在 2024 年總統大選中，沒有任何具份量的第三方政黨候選人能夠出現在全美 50 州的選票上。

美國總統選舉並非一人一票的直接選舉，而是各州依人口比例分配選舉人票，其中 48 個州採「贏者通吃」原則，將本州所有選舉人票投給贏得該州多數選民票的總統候選人。這種制度使得第三方候選人難以出頭。

回顧美國建國以來的歷屆大選，共和、民主兩黨以外的政黨雖曾有過不錯的表現，但近年來，第三方政黨在全國性選舉中吸引選票的能力明顯受限。《華盛頓郵報》指出，上一次有第三方政黨的總統候選人獲得選舉人票已是 1968 年，當時「美國獨立黨」的喬治 · 華萊士獲得了 5 個南方州的支持。

即使是 1992 年總統選舉中，億萬富豪羅斯 · 佩羅（Ross Perot）以獨立候選人身份參選，一度在民調中領先老布希和柯林頓，並獲得了約 19% 的選民投票，但由於其得票率未能在任何一個州排名第一，最終未能贏得任何選舉人票。佩羅在 1995 年創建「改革黨」，1996 年再次參選總統，雖獲得 18% 選票，僅次於兩大黨候選人，但同樣未能分得一張選舉人票。

一些獨立人士若想參與全國性選舉，往往需借助兩大黨的勢力。例如，長期擔任國會參議員的獨立人士伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）在 2016 年參選總統時，也選擇與民主黨結盟。

「鈔能力」能否轉化為人氣？

馬斯克似乎並未打算直接挑戰兩大黨的統治地位，而是將目標鎖定在明年國會改選中的一小部分關鍵議席，希望「美國黨」能在國會中成為一股制衡力量。馬斯克在社交平台 X 上表示：「考量到立法機構中（兩黨議席數）差距極小，這足以成為爭議法案的決定性投票，確保法案能夠反映民眾的真實意願。」

麥科克爾認為，儘管馬斯克新黨的候選人明年在國會中期選舉中勝選的可能性不大，但他們可能發揮「搗亂和迷惑」的作用，分流競選同一議席的共和黨人選票，從而在北卡羅來納等「搖擺州」改變兩黨的贏面，甚至可能導致「支持美國再次偉大議程的選票減少」。

馬斯克本人曾猛烈抨擊川普力推的「大而美」稅收和支出法案，而近期民調也顯示多數美國民眾反對該法案。

然而，麥科克爾也指出，馬斯克旗下企業如太空探索科技公司獲得大量聯邦政府合約的事實，可能不利於他塑造「自由意志主義者」的形象。

諾埃爾教授則懷疑，馬斯克所稱的「80% 中間選民」是否會追隨他的新黨，因為儘管多數選民對現有政黨不滿，但馬斯克的新黨目前並無紮根的選區。

他強調，任何新成立的政黨都需要支持者付出非同尋常的精力和奉獻精神，尤其要能承受起步期的各種挫折，而這些「無法用鈔票購買」。

儘管馬斯克擁有強大的「鈔能力」，但兩大傳統政黨的募款能力同樣不容小覷。川普的盟友、創投家詹姆斯 · 菲什巴克（James Fishback）已宣布成立一個超級政治行動委員會，以抗衡馬斯克的政治影響力。

此外，被美媒評價為「暴脾氣」的馬斯克本人，也需要足夠的耐心「熬過」美國重重選舉機制，帶著新黨歷經挫折考驗、站穩腳跟。

今年 4 月，馬斯克的團隊投入超過 2,000 萬美元支持保守派人士競選威斯康辛州最高法院法官職位，最終仍敗給自由派候選人。這場競選花費總計超過 1 億美元，成為美國史上最「燒錢」的司法機構選舉。馬斯克事後表示，他打算大幅削減投入政治活動的資金規模，「除非有理由」資助。