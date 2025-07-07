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川普改口：不確定是否能結束烏克蘭戰爭

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國總統川普上周五（4 日）在「空軍 1 號」上表示，他不確定能否結束烏克蘭戰爭，，此番表態與他競選時宣稱的承諾形成鮮明對比。

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美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據美國《Politico》上周六報導，川普在「空軍 1 號」上說：「我不確定能否結束烏克蘭戰爭，我不知道，無法告訴你是否會實現。」


被問及停戰是否仍是優先事項時，川普回應：「是的，我希望看到這種情況發生。」

此外，川普還說：「烏克蘭局勢是拜登政府的事，不是我的事，我現在正試圖解決這個問題。」

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普丁總統上周四與川普通話持續近 1 小時，詳細討論伊朗和中東局勢。俄方強調，所有爭議、分歧和衝突應透過政治和外交方式解決。俄美雙方還談及敘利亞局勢最新發展，俄美雙方將繼續就此對話。

烏克蘭總統澤倫斯基上周五在社交媒體發文說，他當天與川普進行重要和富有成果的通話，雙方同意將共同努力，加強烏克蘭防空能力。

五角大廈近日以美軍彈藥庫存告急為由，暫停部分對烏武器運輸。當被問及此事，川普否認：「我方仍在提供武器，已經提供太多武器。我方正與烏克蘭合作，試圖幫助烏克蘭。」

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