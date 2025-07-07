鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 11:40

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美國總統川普於週日（6 日）強調，美國將在未來幾日內完成多項貿易協議，並於 7 月 9 日前正式通知各國即將調升的關稅稅率。這些關稅將自 8 月 1 日正式生效，為各國談判留下一段最後期限的緩衝期。

美國關稅生效期延後！川普：未來幾日將達成多項協議。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普與美國高層早前已多次提到 8 月 1 日的生效日，但目前尚未確認是否所有關稅項目都將在該日調升。

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在被要求澄清時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則向媒體表示，提高的關稅將於 8 月 1 日生效，但川普「目前正在設定稅率和協議」。

4 月，川普已公布將對多數國家課徵 10% 基本關稅，並對部分特定商品加徵高達 50% 的懲罰性關稅。雖然原定立即實施，但除 10% 基本關稅外，其餘項目已延後至 7 月 9 日，為談判留出彈性空間。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美國也將向 100 個與其貿易往來較少的國家發送通知信，通知他們，若不推進談判，8 月 1 日將面臨 4 月 2 日推出、更高的關稅稅率。

貝森特指出，川普政府的重點是 18 個重要的貿易夥伴，這些國家佔美國整體貿易赤字的 95%。然而，貝森特指出，許多國家在敲定協議上「進度緩慢」。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）指出，對於積極參與談判的國家，美國有可能提供「期限彈性」，並補充說，川普將擁有最終決定權。

哈塞特也透露，美國已與英國與越南達成初步框架協議，可供其他國家參考。目前，川普的壓力正在促使各國將生產轉移到美國。