鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 08:20

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全球主要央行行長日前齊聚葡萄牙度假勝地辛特拉，這場年度盛會的焦點與往年大相徑庭。過去幾年，高通膨一直是會議的主旋律，但今年，各國央行行長們將目光投向了對全球貨幣體系控制權日益加劇的挑戰，從對美國聯準會的政治攻擊到穩定幣的崛起，成為了核心關切。

全球央媽關注焦點變了！憂川普掌控Fed、穩定幣掀新風暴。(圖:shutterstock)

美國總統川普對聯準會主席鮑爾頻繁且帶有人身攻擊性質的抨擊，以及關於提前選定「影子主席」的暗示，成為本次會議最明顯的擔憂。聯準會的獨立性數十年來一直是全球央行的核心原則，被視為維持政策可信度和投資者支持的關鍵。任何暗示聯準會可能屈服於白宮壓力以降低借貸成本的言論，都將損害其聲譽。

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瑞銀資產管理公司本週發布的一項調查顯示，在受訪的央行儲備管理人員中，三分之二的人表示擔心聯準會的獨立性正面臨風險。

鮑爾在辛特拉的小組討論會上駁斥了這些擔憂，強調他和同事們「100%」專注於低通膨和充分就業的雙重目標，並「以完全非政治的方式」行事。他的發言贏得了在座經濟學家和央行行長們的如雷掌聲，歐洲央行行長拉加德也表示支持。

美元互換協議恐生變？

儘管鮑爾一再保證聯準會的獨立性，但市場信心似乎已然動搖。央行行長們本週公開討論了一個幾個月前還屬於「禁忌」的話題：如果聯準會明年的主席是川普挑選的人選，聯準會是否還會繼續在外國銀行陷入困境時提供美元貸款？

美元互換協議安排支撐著美國境外規模達 25 兆美元的美元信貸市場，同時也透過幫助撲滅境外的金融火勢，有效地防止「火勢」蔓延到華爾街，服務於美國國內的目的。然而，川普政府一系列退出國際協調機制的舉措，已引發了對這些「生命線」的擔憂，儘管目前尚未有任何行動表明美元互換機制將立刻被切斷。

韓國央行行長李昌鏑表示，與歐洲央行和其他主要央行不同，韓國央行與聯準會沒有長期合作安排，而是在必要時尋求臨時援助。他強調，當聯準會無法延長互換安排時，各國必須進行自我保護，因此保持充足的儲備水平非常重要。

這些擔憂引發了更廣泛的討論，即美元是否正在失去其作為全球儲備和貿易首選貨幣的地位，而目前尚無可行替代方案。為了安撫國際同行，鮑威爾本週再度承諾，聯準會仍將在符合法律授權且必要的情況下，準備使用其權限。

穩定幣是貨幣私有化？

穩定幣成為了本週辛特拉會議討論的新議題，甚至在非正式場合也引發了熱烈討論。儘管一些與會者認可了穩定幣作為交易媒介的效率，但近年來其迅速普及，正讓許多央行行長感到擔憂，尤其是自川普將其作為擴大美元全球影響力的工具以來。

他們擔心，如果投資者懷疑發行公司沒有足夠的貨幣來支持已發行的代幣，穩定幣可能會容易發生「擠兌」，如同 2022 年 TerraUSD 危機時的情況一樣。英國央行行長安德魯貝利表示，如果穩定幣要被視為合法的交易手段，就必須證明它們能夠「保持其名義價值」。

歐洲央行行長拉加德更是直言不諱地表示，穩定幣相當於「一種貨幣的私有化」——將貨幣供應從央行行長手中奪走，並削弱了央行執行貨幣政策的能力。

韓國總統李在明今年競選時承諾發行以韓元計價的穩定幣，因此韓國央行也高度關注此議題。李昌鏞表示，發行韓元穩定幣可能會讓它們更容易與美元穩定幣進行兌換，這反過來可能會增加對美元穩定幣的需求，使韓國難以管理外匯。