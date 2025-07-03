鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-03 15:20

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應對外匯「武器化」：全球央行加速囤積黃金以規避風險(圖:shutterstock)

瑞銀 (UBS) 對近 40 家央行進行的調查顯示，認為外匯儲備地緣政治「武器化」構成投資風險的經理人比例，已從去年的 32% 急劇上升至 2025 年的 49%，而 2023 年該數字僅為 14%。

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瑞銀資產管理策略師 Philipp Salman 指出，「地緣政治風險在我們的調查中變得非常突出」，強調黃金已成為機構對沖衝突及主要經濟體關係惡化風險的「大贏家」。

央行的持續購買是自 2022 年底以來黃金價格翻倍上漲的關鍵驅動力。在俄羅斯外匯儲備被凍結後，購買步伐明顯加快，凸顯了黃金作為難以被查封資產的吸引力。

瑞銀資產管理全球主權市場主管 Massimiliano Castelli 表示，黃金絕對被視為降低制裁風險的一種方式，因為如果購買並將其運回本國，「將非常難以將該資產列為制裁目標」。這股趨勢甚至讓黃金超越歐元，成為央行儲備中僅次於美元的第二大資產。

黃金購買趨勢預計將持續，調查中有 52% 的央行表示未來一年將增加黃金持有量。央行普遍預期黃金在未來五年內的回報率將優於其他所有資產類別。

國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，美元在全球貨幣儲備中的份額，已從 2000 年約 70% 降至目前的 60% 以下。歐元是這一轉變的最大受益者之一，目前占儲備的約 20%。

Castelli 指出，美國總統川普的政策加速了美元的轉移，過去一年，美元是儲備經理人拋售最多的貨幣，而歐元則獲得了最大的配置增長。

儘管如此，目前尚無明顯的替代品。大多數受訪者預計，鑑於美元和美國國債的深度流動性，美元在未來幾年仍將保持其全球儲備貨幣的地位。