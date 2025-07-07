鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-07 06:00

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全球投資人正以愈來愈淡定的態度面對美國即將到來的對等關稅，美國總統川普近日宣布自 7 月 4 日起將對未達成貿易協定國家發出 10% 至 70% 的新關稅通知，並打算 8 月 1 日正式實施，其中最高稅率較 4 月公佈的 50% 上限大幅調高，但金融市場反應卻呈現明顯鈍化趨勢。

川普對等關稅大限逼近 市場為何選擇視而不見？（圖：Shutterstock）

關稅政策的頻繁調整持續擾動全球貿易格局。目前美國僅與英國達成有限協議，與越南取得原則性共識，但與印度、日本的談判陷入僵局，與歐盟的磋商同樣進展不順。

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歐盟執委會主席范德賴恩最新表示，力爭在 7 月 9 日前達成原則協議，否則將採取反制措施，日相石破茂則明確表態不會輕易讓步，強調將堅定捍衛本國利益，這種談判僵局讓關稅實施規模與時間表持續處於動態變化中。

市場分析顯示，投資者已建立較強心理防線。紐約 Neuberger Berman 投資長 Jeff Blazek 指出，市場認為政策執行存在彈性空間，最壞情境已被充分定價。

新加坡瀚亞投資固定收益部門投資組合經理 Rong Ren Goh 以「餘震」比喻當前關稅衝擊，強調經歷 4 月初的市場震盪後，投資人已學會平衡避險操作與追漲風險。

波士頓 TwinFocus 投資長 John Pantekidis 透露，市場正在消化 35%-40% 甚至更高關稅預期，同時預估最終可能形成約 10% 的普遍稅率水準。

關稅政策的連鎖反應正重塑全球金融格局。美國國會近期通過的《大而美法案》雖推動股市上漲，卻加劇 36.2 兆美元國債的擔憂。通膨預期升溫導緻聯準會 (Fed) 降息預期驟降，利率期貨更顯示年底前僅存兩次 25 基點降息空間。

今年上半年，美元指數創下 1973 年以來最差表現，自 4 月 2 日以來累計跌幅達 6.6%，避險貨幣地位明顯削弱。