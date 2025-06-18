鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-18 08:22

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白宮周三 (17 日) 表示，美國總統川普將第三次延長 TikTok 禁令的最後期限，再次給予其暫時的喘息機會。

白宮：川普本周將簽行政命令 第三度延長TikTok禁令最後期限

美媒《Axios》報導，白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 當日在一份聲明中表示，美國總統川普本周將簽署一項額外行政命令，將 TikTok 禁令的最後期限延長 90 天，在延長期內，美國政府將努力「確保達成協定，以便美國人民能繼續使用 TikTok，並確保他們的數據安全無虞

」。

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Leavitt 還說：「正如川普總統多次說過的那樣，他不希望 TikTok 消失。」

在上述聲明發出前，川普曾告訴《BBC》，「可能」會延長 TikTok 的禁令。

川普說：「我們可能需要獲得中國的批准。我想我們會得到批准的。我認為習近平主席最終會批准。”

當被問及是否有延長期限的法律依據時，川普則回答道：「我們有。」

另據《engadget》報導，美國官員可能仍在就一項允許 TikTok 繼續在美營運的潛在交易條款進行談判。

目前，許多潛在買家有意收購 TikTok 的美國業務，但任何協議都需要中國官員簽署批准。