鉅亨網新聞中心 2025-07-01 16:00

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根據彭博社報導，美國總統川普日前透露的 TikTok 美國業務潛在買家身份已浮出水面，一個由科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 、全球領先的私募股權投資公司黑石集團（Blackstone Group），以及知名創投公司安德森 · 霍洛維茨（Andreessen Horowitz）組成的超級投資者財團，正成為收購 TikTok 美國業務的有力競爭者。此一財團的競購行動，先前曾因中美貿易緊張局勢而一度陷入停滯。

TikTok買家曝光！三巨頭組成超級財團 包括81歲「中國女婿」。（圖:shutterstock)

川普總統在 6 月 29 日播出的訪談中表示，他已確定了一位競購者，將從中國母公司字節跳動手中收購 TikTok 美國業務，並稱這是一群「非常富有的人」，但當時並未透露具體買家名稱。如今，知情人士證實，川普所指的買家財團正是由甲骨文和黑石集團領銜。

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該財團曾在今年 4 月接近與字節跳動達成協議，然而，由於美國總統決定徵收全面關稅，導致中國拒絕批准這項交易，使得該協議被迫中止。

在甲骨文、黑石和安德森 · 霍洛維茨財團浮現之前，曾有多個實體或團隊公開表達過收購 TikTok 美國業務的意向。其中包括：億萬富翁弗蘭克 · 麥考特（Frank McCourt）和 Reddit 聯合創始人亞歷克西斯 · 奧哈尼安（Alexis Ohanian）領導的團隊；科技企業家傑西 · 廷斯利（Jesse Tinsley）和 YouTube 明星 MrBeast 組成的團隊；以及包括 Perplexity AI、甲骨文和亞馬遜在內的獨立公司。

然而，如果知情人士的消息屬實，甲骨文公司現任董事長拉里 · 艾里森（Larry Ellison）憑藉其與川普總統的良好關係，最終可能在競購中取得先機，這也為此次收購案增添了更多政治層面的考量。

財團核心成員：實力雄厚的科技與金融巨頭

甲骨文公司：這家全球性的大型企業科技軟體公司總部位於美國德州奧斯汀，由拉里 · 艾里森、鮑伯 · 邁納（Bob Miner）與艾德 · 奧茨（Ed Oates）於 1977 年合資成立，1978 年發展出第一版甲骨文系統。

甲骨文是繼微軟之後全球收入第二多的軟體公司，主要經營企業金融經營資料庫建檔等服務，例如銷售時點情報系統、供應鏈管理、人力資源績效分析等。其主要產品分為伺服器及工具、應用軟體兩大類。2013 年 7 月，甲骨文轉板至紐約證券交易所掛牌上市，最新市值高達 6,141 億美元。

現年 81 歲的拉里 · 艾里森，曾任甲骨文公司 CEO，現任董事長兼技術長。根據最新富比士全球億萬富豪榜數據，其淨資產為 2,622 億美元，排名全球第 2。值得一提的是，拉里 · 艾里森也因其第五任妻子喬琳（Jolin，又名 Keren Zhu，朱可人）為華裔，被戲稱為「中國女婿」。喬琳現年 34 歲，據稱來自中國東北小鎮。

黑石集團：作為美國著名的私人股權投資和投資管理公司，黑石集團由史蒂芬 · 施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）及彼得 · 彼得森（Peter Peterson）於 1985 年創立，總部位於美國紐約曼哈頓。黑石的私募股權業務一直是槓桿收購的最大投資者之一，其房地產業務也積極收購全球商業房地產。

此外，黑石還活躍於信貸、基礎設施、對沖基金、二級市場、成長型股權和保險解決方案領域。截至 2024 年 5 月，黑石管理的總資產超過 1 兆美元，是全球最大的另類投資公司。

安德森 · 霍洛維茨：這是一家美國私人控股風險投資公司，由馬克 · 安德森（Marc Andreessen）和本 · 霍洛維茨（Ben Horowitz）於 2009 年創立，總部位於加州門洛帕克。截至 2024 年 5 月，安德森 · 霍洛維茲以 420 億美元的資產管理規模位居創投公司榜首。該公司既投資早期新創公司，也投資成熟的成長期公司，其投資涵蓋醫療保健、消費、加密貨幣、遊戲、金融科技、教育和企業 IT 等多個產業。