〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指盤中創今年高 連二日攀漲 

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-04 16:10

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中國 A 股三大指數周五 (4 日) 收盤漲跌互見，僅上證指數(SSEC) 收紅，連 2 日攀漲，盤中甚至一度漲逾 1% 逼近 3500 點大關，創下今年新高，主要因為有最新跡象顯示，美中貿易緊張局勢正在降溫。

〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指盤中創今年新高 連二日攀漲 （圖：Shutterstock）

滬指周五收高 0.32% 至 3472.32 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.25% 至 10508.76 點，創業板亦跌 0.36% 至 2156.23 點，滬深北三市合計成交人民幣 1.4547 兆元。

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大盤方面，銀行、穩定幣、遊戲及電力等族群漲幅居前，浦發銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行與北京銀行等多股再創歷史新高，穩定幣概念股亦震蕩反彈，京北方等漲停，華銀電力等個股也亮燈。

下跌族群方面，固態電池概念股展開調整，信宇人跌超 10%，海洋經濟、稀土永磁、鋰電池、有色金屬等族群跌幅居前，精藝股份跌停，電工合金、北方銅業、宜安科技、萬順新材等跌超 6%。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 1169 檔股票上漲，4118 檔下跌，平盤 129 檔，三市共 50 檔股票漲幅在 9% 以上，24 檔股票跌幅在 9% 以上。

中銀證券認為，上半年 A 股在估值正貢獻支撐下震蕩收漲，獲利端呈現一定程度的負貢獻。從風格因數的表現來看，小市值、低估值占優，高獲利組合僅在今年首季有所表現。當前市場對於獲利因子計價相對較弱，7、8 月中報業績視窗期，獲利因子有望迎來階段性修復。估值端，基本面及宏觀政策中長期預期的修復將讓市場下行風險較低，充裕的流動性環境下，下半年 A 股有望呈現震蕩上行趨勢。

財信證券認為，近期 A 股大盤維持反彈走勢，滬指今日盤中創下年內新高，但成交額持續量縮，導致近期熱點題材板塊的延續性仍有待改善。短期操作上，建議把握熱門題材之間的輪動節奏。中長期看，在經濟基本面、增量政策、流動性尚未出現明顯拐點時，市場趨勢性行情恐需等待，但在中央匯金類「平準基金」功能持續發揮下，市場向下空間也相對有限，A 股本季仍將在去年 924 行情以來的寬幅震蕩區間內表現，市場風格可能將繼續輪動。

銀華基金認為，儘管中國基本面復甦仍顯曲折，但市場預期中長期的國際格局很可能越來越對中國有利。由於短期的基本面改善並不明顯、中長期格局和地緣局勢仍有變數，因此暫不認為指數有很高的向上空間，加上 A 股將步入年中財報交易期，市場料將在短期震蕩中逐步提高業績確定性的關注度