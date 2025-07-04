鉅亨網編輯林羿君 2025-07-04 14:25

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美國企業執行長不再迴避人工智慧是否會奪走工作這個問題，現在，他們開始預測 AI 可能奪走多少人的飯碗。

美企CEO不演了 坦言大量人類工作將AI被取代。(圖:shutterstock)

福特汽車（Ford Motor）執行長吉姆 ‧ 法利（Jim Farley）上週在一場採訪中直言，「人工智慧將取代美國一半的白領工作者。AI 將讓大量白領被拋在後頭。」

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摩根大通消費與社區業務部門執行長瑪麗安 ‧ 雷克（Marianne Lake）5 月告訴投資人，隨著該銀行引入 AI 工具，其部門的人力未來幾年可能會減少 10%。

亞馬遜（Amazon）、Anthropic 等公司的高層近期也發出相似警告。

亞馬遜執行長安迪 ‧ 賈西（Andy Jassy）在 6 月致員工備忘錄中指出，受惠於這項「一生僅此一次」的 AI 技術，公司整體企業人力規模將會縮小。他表示：「我們將不再需要那麼多人來從事現在的某些工作，而是需要更多人從事其他類型的職位。」

Anthropic 執行長達里 Dario Amodei 則認為，未來一至五年內，半數入門級工作將會消失，美國失業率可能飆升至 10% 到 20%。他呼籲企業領袖與政府官員不要再對 AI 影響「粉飾太平」。

在矽谷以外的美國大企業高層中，福特執行長的這番發言，是對對 AI 衝擊最直白的表態之一，也反映越來越多高階主管不再掩飾 AI 帶來的人力成本。過去多數企業領袖不願公開承認白領職位可能大規模消失。

在採訪中，CEO 們被問及崗位流失問題時往往含糊其辭，指出從歷史經驗看創新會創造出一系列新崗位。

但私下裡，CEO 們數月來一直悄聲議論，他們的企業或許只需當前員工規模的一小部分就可以運轉。包括自動化軟體、AI 和機器人在內的技術正被逐步部署，以便使運營盡可能精簡和高效。

自由職業平台 Fiverr 首席執行官 Micha Kaufman 今年春天在給員工的一份備忘錄中寫道，專業人士將需要接受這樣一個現實：幾乎沒有什麼崗位不會被 AI 改變。

「這敲響了警鐘，」aufman 寫道。「AI 來勢洶洶，無論你是程式員、設計師、產品經理、數據科學家、律師、客服代表、銷售人員，還是財務人員，恐怕都難免受 AI 影響。」

Shopify 首席執行官 Tobi Lütke 最近告訴員工，該公司不會進行任何新的招聘，除非管理者能夠證明 AI 無法勝任某項工作。

有些企業高層已開始進一步合併職位，例如將產品經理與軟體工程師的工作整合為單一職位。其他公司如疫苗製造商 Moderna 則要求員工在不增加人力的情況下啟動新產品與專案。

線上二手轉售平台 ThredUp 執行長 James Reinhart 在 6 月一場投資人會議上坦言：「我認為 AI 將摧毀的工作數量，遠遠超出一般人所想像。」

企業顧問指出，隨著企業高層逐步認識 AI 的潛力，同時目睹同行加速改變招聘計畫與扁平化組織架構，他們對 AI 的觀點幾乎每週都在轉變。

不過，一些科技公司高層認為上述擔憂有過慮之嫌。OpenAI 首席運營官 Brad Lightcap 上周在《紐約時報》的 Podcast 節目中表示，他認為入門級勞動崗位所受影響不會像一些人預測的那樣迅速和廣泛。Lightcap 說：「我們尚未看到有任何證據表明入門級崗位會被大規模取代。」

不過，他承認崗位流失在所難免，並表示任何新技術都可能導致勞動力市場變遷。

IBM 首席執行官 Arvind Krishna 已表示，該公司利用 AI 取代了人力資源部門幾百人的工作。但他補充說，該公司也招聘了更多的程式員和銷售人員。

美國電話電報公司 (AT&T) 首席財務官 Pascal Desroches 上個月接受採訪時說，關於 AI 將如何重塑工作，很多事情尚不明朗，而且過去的技術革命已經表明，新工作崗位往往會應運而生。