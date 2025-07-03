鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 09:56

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微軟 (MSFT-US) 2 日宣布啟動今年第二輪大規模裁員，將裁減約 9,000 名員工，佔其員工總數的 4%。該公司在大量投資人工智慧基礎設施的同時，正試圖控制成本。

投AI、砍人力狂潮！微軟再裁4%員工 約9000人丟飯碗。(圖:shutterstock)

綜合外媒報導，這一輪裁員將涵蓋微軟各部門。其中，遊戲業務將裁數百人，位於斯德哥爾摩的《糖果傳奇》開發商 King 部門將裁員 10%，涉及約 200 個職位。其他歐洲辦事處，如 ZeniMax，也開始開始裁員。

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微軟也取消了幾個開發多年的項目，包括英國 Rare Studio 開發的奇幻遊戲《Everwild》，以及由 ZeniMax Online Studios 打造的原創線上遊戲。

自今年年初以來，微軟已累積裁減超過 7% 的全球員工。先前已在 5 月裁減約 6,000 個職位，1 月裁減 2,000 個職位，理由是「與績效相關」。除了這些大規模裁員外，微軟今年也持續進行小規模裁員。

值得注意的是，華盛頓州監管文件顯示，在 1 月裁減的約 2,000 個職位中，軟體工程師佔 40%。

雖然微軟未明確將最新裁員歸因於 AI，但執行長 Satya Nadella 先前表示，該公司多達三分之一的程式碼現在由軟體編寫。微軟承諾在截至 6 月 30 日的財年中投資 800 億美元用於資料中心基礎建設。

微軟聲明指出，將繼續實施必要的組織變革，以在動態市場中為公司和團隊的成功做好最佳定位。」財務長 Amy Hood 今年 4 月告訴投資人，微軟專注於「建立高績效團隊，透過減少管理層級來提高敏捷性」。

在人工智慧領域投入巨資的大型科技企業也宣布了裁員。

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長 Andy Jassy 上月在給員工的備忘錄中警告白領員工，他們的工作面臨 AI 威脅。他表示：「我們需要更少的人來做今天正在做的一些工作，預計這將減少我們的企業員工總數。」

亞馬遜最近一次裁員是在圖書部門。此前，該公司還解雇了其設備和服務部門以及通訊部門的員工。