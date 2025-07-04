鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-04 10:10

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全球汽車業正經歷百年未有之權力重構，當歐美日韓車廠主導全球車市格局持續百年後，中國車廠正以雷霆之勢改寫歷史。最新統計顯示，在全球市值排名前 50 大車廠中，中國車廠佔據 17 席，佔比高達 34%，創下歷史新高。

全球汽車業迎來中國時代！前50大市值公司陸車廠占17席 小米比亞迪分居三、四名

中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (4) 日刊文指出，這場由電氣化與智慧化驅動的產業革命，正將全球汽車工業推向「中國時代」。

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資本市場的數據最具說服力。截至周二 (1 日) 收盤的全球車廠市值排行榜上，特斯拉(TSLA-US) 以 9685.7 億美元繼續領先，豐田以 2238.2 億美元居次，中國車廠小米 (01810-HK) 和比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 分別以 1979.3 億美元和 1288.2 億美元的市值強勢佔據第三和第四，其中小米自去年 3 月發表首款車型 SU7 以來，市值增幅高達四至五倍，距離豐田僅差 25%。比亞迪則以去年 427 萬輛、今年上半年 214.6 萬輛的全球銷售成績，持續驗證其市場統治力。

更值得關注的是，與去年底相比，小米和比亞迪市值分別成長 76.71% 和 30.97%，而特斯拉同期下滑 25.28%、豐田下跌 14.80%，法拉利、賓士等傳統豪強的增幅更是相形見絀。

中國車廠的集體崛起在市值榜單上形成群聚效應。全球前 50 強中，中國車廠不僅數量創下 17 家的歷史紀錄，更呈現多點開花的態勢。

賽力斯與理想作為新勢力代表，超越眾多傳統車廠分別位居第 16、第 20，小鵬、零跑、蔚來、極氪等造車新秀悉數上榜，而上汽、長城、吉利等傳統巨頭依然穩健。

文中指出，這份成績單背後是中國車廠在中國市場攻守轉變的深刻變革，四十年合資主導格局已被打破，國產車市佔率從 40% 飆升至 70%，合資品牌漸淪配角。

中國汽車業的崛起更體現在全球化旅程的突破。根據中國海關數據顯示，中國汽車出口量從 2020 年的 108 萬輛暴增至 2024 年的 641 萬輛，四年間增長近六倍，超越德日韓躍居全球首位。比亞迪、奇瑞等車廠在東南亞、南美洲等地投入工廠，加速全球化佈局。