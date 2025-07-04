鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為13.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.74元，其中最高估值1.82元，最低估值-0.15元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.82(1.82)
|3.46
|3.8
|3.35
|最低值
|-0.15(-0.15)
|0.7
|1.55
|2.76
|平均值
|0.81(0.81)
|1.95
|2.49
|3.06
|中位數
|0.74(0.8)
|1.83
|2.3
|3.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|556.95億
|588.25億
|627.23億
|645.25億
|最低值
|535.36億
|558.89億
|589.22億
|633.31億
|平均值
|545.06億
|577.45億
|608.66億
|639.28億
|中位數
|544.51億
|578.35億
|609.06億
|639.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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