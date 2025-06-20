歐洲領頭推動中東降溫 提「全面方案」要求伊朗零鈾濃縮

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-20 23:21

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綜合外媒周五 (20 日) 報導，歐洲國家主導推動以伊衝突降溫，伊朗外交部長在日內瓦與英、法、德外長會談。

歐洲國家主導推動以伊和談，提出零鈾濃縮方案化解危機。(圖:Shutterstock)

據《金融時報》報導，馬克宏表示，歐洲國家已準備「全面談判方案」，要求伊朗朝向零鈾濃縮目標推進，並限制伊朗飛彈活動和對恐怖組織的資助。美國總統川普周四則表示將在未來兩周內決定是否軍事介入，為外交努力提供緩衝期。

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談判關鍵分歧

據《路透》報導，伊朗準備討論鈾濃縮限制，但強調遭受軍事攻擊期間，不會考慮完全停止，油價因談判重現曙光而下跌。《金融時報》指出，伊朗一直拒絕停止國內鈾濃縮活動，這是達成協議的最大障礙之一。

在美國暫停與伊朗談判前，德黑蘭曾表達願意接受鈾濃縮活動限制，但以色列和美國堅持伊朗不應被允許進行任何濃度的鈾濃縮。

阿拉格希周五在聯合國人權理事會上指控以色列破壞外交進程，表示伊朗官員原本計劃與美方舉行下一輪間接談判，希望「達成有前景的協議」解決核武問題。

軍事行動持續、國際影響擴大

不過，以色列毫無退讓跡象。以國國防部長卡茨 (Israel Katz) 周五指示軍方繼續攻擊伊朗核設施和科學家，此舉促成伊朗大規模撤離。

自以國上周五對伊朗發動突襲，稱必須消除宿敵掌握核武的威脅後，伊朗也持續以飛彈和無人機反擊，雙方皆有傷亡。

衝突影響擴及商業活動。美國航空 (AAL-US) 暫停飛往杜哈航班至 6 月 22 日，聯合航空 (UAL-US) 同樣暫停杜拜航班。丹麥貨櫃航運巨擘馬士基周五表示將暫停停靠以色列最大港口海法(Haifa)。

雖然油價周五下跌，但布蘭特原油自戰爭開始以來仍上漲約 10%，在每桶 76 美元附近交易。