鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 08:47

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美股從 4 月的低點迅速反彈並創下歷史新高，標普 500 指數 27 日收在歷史高點。隨著 2025 年上半年接近尾聲，主要風險幾乎已全部消除。從關稅驅動的通膨壓力，到相互矛盾的經濟訊號和不明朗的數據，未來的道路絕非一帆風順。

美股上半年驚奇飆新高 在「數據迷霧」中邁向下半場。(圖:shutterstock)

安永首席經濟學家達科 (Greg Daco) 表示，市場將看到由關稅引發的通膨再次加速，「「經濟面臨更大的壓力，這將導致收入下降和消費者支出放緩。這確實是我們今年下半年應該預期的情況。」

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聯準會首選的通膨指標最新數據反映了部分此類擔憂。 5 月物價上漲加速，儘管有跡象顯示經濟成長放緩，但通膨仍高於聯準會 2% 的目標。

達科表示：「總體來看，我們將面臨這樣一種環境：數據中的迷霧會加劇，同時政策不確定性帶來的迷霧也會加劇。」他補充道，對於任何想要規劃未來幾年的人來說，這都是一個不理想的組合。

聯準會也在其中扮演著重要的角色，因為政策制定者在考慮降息可能性時步履維艱。儘管一些聯準會官員已重新開啟 7 月降息的大門，達科認為，門檻仍然很高。

達科進一步稱，「我認為我們不應該預期 7 月降息，大多數 FOMC 投票成員並不贊同。」相反，他認為 9 月更有可能成為關鍵點，預計未來幾個月經濟動能將進一步降溫。

他解釋道，「我們將看到需求進一步萎縮、勞動力市場不幸放緩，收入成長也隨之放緩。」他指出，這種放緩可能會超過關稅導致的近期通膨再次加速的風險。因此，聯準會將不得不決定，出於謹慎考慮，更多地關注增長放緩，因為通膨影響可能是短暫的。

然而，這些經濟擔憂尚未對投資者造成沉重打擊。在科技股和金融股的強勁表現領漲之下，市場持續走高，同時消費者信心回升，交易員們也在消化貿易政策方面日益清晰的訊息。

Truist 聯席首席投資長勒納 (Keith Lerner) 表示，「市場開始關注一些更積極的成長因素。」 他認為了川普總統的稅收法案最終通過、放鬆監管的舉措以及預期中的降息，「所以我認為這一切都意味著市場會繼續走高，但過程中肯定會有一些直覺上的考驗」。

上周五 (27 日) 川普宣布中止與加拿大的貿易談判，這讓投資者極為驚訝。就在幾個小時前，他確認美國與中國達成了一項協議。這些訊息尖銳地提醒市場，在川普的領導下，即使是意料之中的事情也難以預測。