鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元下修至0.7元，其中最高估值1.11元，最低估值0.55元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|2.75
|1.85
|1.72
|最低值
|0.55(0.55)
|0.79
|1.11
|1.19
|平均值
|0.72(0.73)
|1.41
|1.49
|1.45
|中位數
|0.7(0.72)
|1.33
|1.58
|1.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.67億
|25.37億
|26.21億
|26.56億
|最低值
|18.58億
|19.84億
|19.48億
|26.56億
|平均值
|20.01億
|22.12億
|23.24億
|26.56億
|中位數
|20.28億
|21.89億
|24.79億
|26.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.39
|-1.12
|4.75
|0.76
|-0.76
|營業收入
|8.58億
|18.51億
|36.28億
|15.65億
|12.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Comstock Resources, Inc.(CRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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