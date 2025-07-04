鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為96.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.77元上修至4.85元，其中最高估值5.05元，最低估值4.55元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.05(5.05)
|5.64
|6.05
|6.4
|最低值
|4.55(4.55)
|4.9
|5.6
|6.4
|平均值
|4.83(4.81)
|5.28
|5.76
|6.4
|中位數
|4.85(4.77)
|5.27
|5.63
|6.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.33億
|25.05億
|25.88億
|25.91億
|最低值
|21.93億
|22.93億
|24.01億
|25.91億
|平均值
|22.60億
|23.80億
|24.76億
|25.91億
|中位數
|22.62億
|23.71億
|24.37億
|25.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.00
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|營業收入
|16.84億
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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