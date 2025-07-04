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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.77元上修至4.85元，其中最高估值5.05元，最低估值4.55元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.05(5.05)5.646.056.4
最低值4.55(4.55)4.95.66.4
平均值4.83(4.81)5.285.766.4
中位數4.85(4.77)5.275.636.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.33億25.05億25.88億25.91億
最低值21.93億22.93億24.01億25.91億
平均值22.60億23.80億24.76億25.91億
中位數22.62億23.71億24.37億25.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.003.813.463.464.41
營業收入16.84億19.17億19.89億19.22億21.27億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

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