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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.CRK-US的目標價調升至20元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)提出目標價估值：中位數由19元上修至20元，調升幅度5.26%。其中最高估值25元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Comstock Resources, Inc.評價：積極樂觀2位、保持中立12位、保守悲觀4位。

Comstock Resources, Inc.今(21日)收盤價為24.085元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲2.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股CRK市場預估目標價

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Comstock Resources, Inc.24.08+1.56%

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