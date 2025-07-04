search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.JLL-US的目標價調升至304.5元，幅度約4.82%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)提出目標價估值：中位數由290.5元上修至304.5元，調升幅度4.82%。其中最高估值353元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Jones Lang Lasalle Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Jones Lang Lasalle Inc.今(4日)收盤價為261.105元。近5日股價上漲4.82%，標普指數上漲2.22%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股JLL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Jones Lang Lasalle Inc.260.98+0.76%

延伸閱讀



Empty