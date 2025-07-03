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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值1.11元，最低估值0.55元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)2.751.851.72
最低值0.55(0.55)0.791.111.19
平均值0.74(0.77)1.411.491.45
中位數0.72(0.74)1.331.581.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.67億25.37億26.21億26.56億
最低值18.58億19.84億19.48億26.56億
平均值20.01億22.12億23.24億26.56億
中位數20.28億21.89億24.79億26.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.39-1.124.750.76-0.76
營業收入8.58億18.51億36.28億15.65億12.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Comstock Resources, Inc.(CRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRK

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