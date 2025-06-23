鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.CRK-US的目標價調升至22元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至22元，調升幅度10%。其中最高估值34元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Comstock Resources, Inc.評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀3位。
Comstock Resources, Inc.今(23日)收盤價為30.91元。近5日股價上漲10%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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