鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.43元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.63元下修至7.43元，其中最高估值13.49元，最低估值3.11元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.49(13.49)
|18.42
|16.3
|9.6
|最低值
|3.11(3.11)
|8.42
|6.2
|9.34
|平均值
|8(8.08)
|11.47
|9.92
|9.47
|中位數
|7.43(7.63)
|10.67
|9.67
|9.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|134.98億
|157.31億
|162.03億
|141.98億
|最低值
|80.85億
|98.83億
|96.50億
|141.98億
|平均值
|110.42億
|123.72億
|126.67億
|141.98億
|中位數
|118.26億
|131.07億
|131.48億
|141.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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