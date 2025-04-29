鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為122.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.03元下修至7.87元，其中最高估值11.85元，最低估值4.92元，預估目標價為122.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.85(11.85)
|18.11
|19.63
|10.19
|最低值
|4.92(4.92)
|5.8
|6.23
|9.33
|平均值
|8.01(8.15)
|10.61
|10.12
|9.76
|中位數
|7.87(8.03)
|10.4
|9.51
|9.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|134.98億
|153.99億
|162.00億
|140.05億
|最低值
|85.71億
|87.60億
|97.19億
|140.05億
|平均值
|108.95億
|119.19億
|125.41億
|140.05億
|中位數
|112.12億
|121.13億
|124.88億
|140.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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