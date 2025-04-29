鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為122.00元

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5月核電就要歸零 電從哪來？郭智輝認了：84%靠火力發電 明年綠能目標20%

台積電在美6廠若完工恐使供應鏈外移 童子賢：少了新竹 美國廠仍難以運作

亞馬遜擬標註關稅 白宮怒批：政治化操作

童子賢：關稅一變再變 訂單舉棋不定 最終電子產品貨架恐空空如也

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