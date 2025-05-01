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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.79元，預估目標價為122.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.94元下修至7.79元，其中最高估值13.49元，最低估值4.92元，預估目標價為122.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.49(11.85)18.1119.639.34
最低值4.92(4.92)5.86.29.33
平均值8.31(8.14)10.6610.189.34
中位數7.79(7.94)10.439.619.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值134.98億153.99億162.00億141.98億
最低值80.85億87.60億97.19億141.98億
平均值106.96億120.49億125.69億141.98億
中位數106.19億121.13億127.60億141.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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