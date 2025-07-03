鉅亨網記者陳于晴台北 2025-07-03 18:12

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受到美越關稅談判達成協議激勵，美股 2 日強勢收漲，帶動台北股匯齊揚，新台幣兌美元匯率今 (3) 日再度搭上雲霄飛車，強勢衝破 29 元、28.9 元兩道關卡，盤中升值超過 2 角，一路往 28.8 元邁進，終場升幅略為收斂，以 28.828 元作收，升值 1.91 角，創近 3 年 3 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.43 億美元。

〈台幣〉叩關28.8元續創3年多新高 3天累計狂升1.074元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 29 元，盤中最高來到 28.8 元，終場收在 28.828 元，7 月以來短短 3 個交易日，新台幣兌美元累計升值多達 1.074 元。

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川普宣布，美國與越南達成一項貿易協議，越南所有輸美商品將課徵 20% 關稅，轉運貨物則面臨 40% 關稅。這項進展可能促使其他國家也在 7 月 9 日加徵關稅生效前與美方達成類似協議。標普及那斯達克指數應聲走強，再創歷史新高，台股今天亦漲逾百點，站上 22700 點之上。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.12%，新台幣仍是最強亞幣，單日升幅 0.66%，新加坡幣升值 0.15%，人民幣升值 0.08%，日元小升 0.03%，韓元則貶值 0.04%，越南盾也貶值 0.17%。