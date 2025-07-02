鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-02 17:45

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新台幣兌美元匯率今 (2) 日升勢再起，下午拋匯力道強勁，再現 28 字頭，終場在央行調節下，驚險收復 29 元整數關卡，以 29.019 元作收，強升 1.66 角，為連二升，並創下 2022 年 4 月中旬以來的收盤新高，續居最強亞幣寶座，不過，匯市交投意願明顯轉淡，使得台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 15.9 億美元。

〈台幣〉午後再現28字頭續登最強亞幣 升1.66角險守29元關卡。(圖：shutterstock)

回顧近期新台幣兌美元走勢，上半年的最後一個交易日 (6/30)，央行無預警加大阻升力道，使得匯價重貶超過 7 角，創下 24 年來單日最大貶幅，讓企業結算半年報時以 29.902 元收尾；不過，美元指數持續走弱，在外資擴大匯入下，新台幣 7 月開門第一天又直接暴升超過 7 角，再度往 29 元關卡靠攏。

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新台幣兌美元今天開盤價為 29.17 元，下午拋匯力道轉強，約 3 點左右一舉升破 29 元關卡，最高來到 28.95 元、升值 2.35 角，不過，央行適時進場調節，硬是將匯價打回 29 字頭，終場收在 29.019 元，升值 1.66 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.23%，亞幣普遍轉弱，但新台幣仍逆勢升值 0.57%，成為最強亞幣，日圓則重貶 0.58%，韓元貶值 0.41%，新加坡幣貶 0.22%，人民幣亦貶 0.08%。

近期美元指數跌至 96 字頭，不過，根據美國勞工部公布最新數據顯示，勞動市場需求增長優於預期，市場解讀聯準會 (Fed) 可能不急於在 7 月降息，帶動美元跌勢收斂。