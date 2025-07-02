美股震盪貫穿全年？蓋洛普：過半投資者估最糟糕波動還在後頭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 13:23

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美股在連續兩年大漲 20% 後，上半年延續漲勢，但過程不平坦，數月內上演深 V 反轉。在經歷上半年震盪後，投資者已經在為下半年波動做準備。

在經歷震盪上半年後，美股投資者已經在為下半年波動做準備。（圖：Shutterstock）

據《The Hill》周二（1 日）報導，一項新調查顯示，大多數受訪投資者預料，美股震盪將貫穿 2025 年全年。

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最新蓋洛普調查發現，近四分之三受訪投資者（73%）認為，在 2025 年接下來的時間裡，美股會出現更多震盪。

近六成（58%）受訪投資者認為，今年 「最糟糕」的市場波動將在剩餘時間出現。

對於最糟糕的市場波動是否已經過去，不同黨派的投資者看法存在分歧。

調查結果顯示，88% 受訪民主黨支持者認為，最糟糕的市場波動還在後面，75% 受訪共和黨支持者認為，最糟糕的市場波動已經過去。約 60% 受訪無黨派人士支持最糟糕市場波動還在後面的看法。

在接受調查的美國投資者中，約 60% 受訪者對近期股市波動至少「有些擔心」，其中 28% 受訪投資者「非常擔心」。

近七成（69%）受訪投資者現在對投資股市作為為退休積累財富的途徑充滿信心，其中 23% 受訪投資者感到「非常有信心」。

大約 31% 受訪投資者表示，市場波動導致他們更頻繁查看投資賬戶。61% 受訪投資者說，市場波動並未影響查看投資賬戶的頻率。