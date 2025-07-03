鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 15:10

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多項指標亮紅燈！華爾街警告：現在美股又貴又脆弱。(圖:shutterstock)

羅森伯格研究公司總裁大衛 · 羅森伯格（David Rosenberg）在其最新報告中直言，標普 500 指數近期屢創歷史新高，顯示投資者對潛在的壞消息「充耳不聞」。他諷刺地指出，市場似乎認為全球貿易戰、中東大規模戰爭或美國 2026 年財政懸崖等風險都已迎刃而解。

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羅森伯格上週也曾在社群平台 X 上發文，表示當前美股傳達的訊息是：經濟衰退可能性為零、關稅毫無傷害、中東已實現和平、「大而美」法案獲得通過、聯準會將立即降息、鴿派人士即將接任鮑威爾，且股票已被定價為無風險資產。這些言論無疑是對當前市場樂觀情緒的強烈反諷。

羅森伯格在報告中進一步提出多項指標「亮起紅燈」，警示市場風險：

預期本益比異常飆升： 標普 500 指數的預期本益比在三個月內上升了四個點，自 1990 年以來，這種情況發生的機率僅為 0.3%。目前本益比高達 22 倍，較過去十年平均值高出約 20%。羅森伯格強調：「現在的問題壓根不是反彈會不會持續，這有意義嗎？在三個月的時間跨度內，本益比從任何水平上升 4 個百分點，都應該避開！」

席勒本益比（CAPE）高漲： 根據 Gurufocus 數據，標普 500 指數的席勒本益比已達 37 倍。席勒本益比（週期調整本益比）透過剔除通膨因素並採用十年平均利潤來計算本益比，能更平滑地反映經濟週期對估值的影響。

歷史數據顯示，美股 CAPE 超過 25 倍即進入「非理性繁榮」階段。例如，2007 年 5 月美股 CAPE 為 27.6 倍，隨後爆發全球金融危機；今年 1 月 CAPE 一度達到 31，僅次於 1929 年股市崩盤前的 33 和 2000 年股市暴跌 50% 前的 44。

「巴菲特指標」超高： 截至週二收盤，廣受歡迎的「巴菲特指標」（美股總市值與美國 GDP 的比值）已達到 198%。股神巴菲特曾將此指標譽為「衡量任何時刻股市估值的唯一最佳指標」。他曾在 2001 年指出，當該比值在 70% 至 80% 之間時，買入股票很可能獲得良好回報；而若接近 200%（如 1999 年及 2000 年部分時期），則是在「玩火」。

羅森伯格也提到近期美國經濟數據下滑的跡象，包括新屋銷售、新屋開工、商品出口、建築許可、零售銷售、實際消費者支出和工業生產等。

他同時指出，美國目前的平均關稅稅率接近 16%，是川普上任前的六倍，這相當於對普通美國家庭增加 2000 美元的稅收。他補充說，這對實際收入的打擊可能導致 GDP 成長拖累近 1%，與限制移民和驅逐出境的估計影響相當。

羅森伯格強調，這些「各種各樣的政策措施正在使美國經濟走向衰退」，並表示「毫不誇張地說，消費衰退正在形成，但市場上絕對沒有恐懼。」

投資大佬、經濟學家紛紛示警市場過熱

羅森伯格並非唯一發出警告的華爾街大佬。曾準確預測 2008 年金融危機的傳奇投資人、經濟諮詢公司 A. Gary Shilling & Co 總裁加里 · 希林（Gary Shilling）也表示，標準普爾 500 指數正處於「非常脆弱的境地」，估值指標「告訴你，股票非常昂貴」。他認為，基於消費疲軟、就業市場低迷、企業獲利承壓的跡象，明年出現衰退的可能性為 60%。

此外，美國頂級經濟學家、約翰霍普金斯大學經濟學教授和諾貝爾獎得主史蒂夫 · 漢克（Steve Hanke）近期也表達了擔憂。儘管股市歷來不受地緣政治衝擊的影響，但他懷疑投資者認為在特朗普於 6 月斡旋停火後，伊朗和以色列的衝突已經解決的觀點是否正確。他表示：「我不太確定他們是對的，大量戲劇性的政策變化給企業和投資者帶來了自上世紀 30 年代以來最大的不確定性。」