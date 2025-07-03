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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.77元，其中最高估值4.43元，最低估值2.01元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.43(4.43)6.145.454.29
最低值2.01(2.01)1.692.572.65
平均值2.8(2.83)3.233.543.46
中位數2.77(2.82)3.113.513.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值79.56億89.13億93.45億94.62億
最低值71.28億70.47億78.93億94.62億
平均值76.47億82.32億85.92億94.62億
中位數76.78億82.22億85.34億94.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.502.295.082.131.50
營業收入14.05億36.70億95.14億56.84億54.61億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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