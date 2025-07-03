鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為34.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.77元，其中最高估值4.43元，最低估值2.01元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.43(4.43)
|6.14
|5.45
|4.29
|最低值
|2.01(2.01)
|1.69
|2.57
|2.65
|平均值
|2.8(2.83)
|3.23
|3.54
|3.46
|中位數
|2.77(2.82)
|3.11
|3.51
|3.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|79.56億
|89.13億
|93.45億
|94.62億
|最低值
|71.28億
|70.47億
|78.93億
|94.62億
|平均值
|76.47億
|82.32億
|85.92億
|94.62億
|中位數
|76.78億
|82.22億
|85.34億
|94.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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