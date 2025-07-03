search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至9.22元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元下修至9.22元，其中最高估值11.13元，最低估值8.4元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.13(11.13)16.117.8619.62
最低值8.4(8.4)10.4211.819.62
平均值9.49(9.61)12.5614.6319.62
中位數9.22(9.37)12.4114.0219.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.33億211.10億219.07億224.81億
最低值177.38億181.71億192.79億224.81億
平均值186.81億198.33億207.45億224.81億
中位數186.76億197.63億208.25億224.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5915.5620.9214.649.84
營業收入96.01億184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

相關行情

台股首頁我要存股
鋼鐵動態133.83+2.82%

延伸閱讀



Empty