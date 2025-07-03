鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至9.22元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元下修至9.22元，其中最高估值11.13元，最低估值8.4元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.13(11.13)
|16.1
|17.86
|19.62
|最低值
|8.4(8.4)
|10.42
|11.8
|19.62
|平均值
|9.49(9.61)
|12.56
|14.63
|19.62
|中位數
|9.22(9.37)
|12.41
|14.02
|19.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.33億
|211.10億
|219.07億
|224.81億
|最低值
|177.38億
|181.71億
|192.79億
|224.81億
|平均值
|186.81億
|198.33億
|207.45億
|224.81億
|中位數
|186.76億
|197.63億
|208.25億
|224.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|營業收入
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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