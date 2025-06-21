鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源CTRA-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值40元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予科特拉能源評價：積極樂觀25位、保持中立5位、保守悲觀0位。
科特拉能源今(21日)收盤價為27.315元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為33.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為33.00元
- 〈能源盤後〉歐洲 中國需求增加+美國產量減少 原油漲約3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.83元，預估目標價為33.00元
下一篇