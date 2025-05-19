鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為33.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.82元，其中最高估值3.73元，最低估值2.05元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.73(3.73)
|4.6
|5.45
|4.29
|最低值
|2.05(2.05)
|2.4
|2.51
|2.65
|平均值
|2.78(2.81)
|3.1
|3.53
|3.46
|中位數
|2.82(2.87)
|3.08
|3.52
|3.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.34億
|93.30億
|94.05億
|94.62億
|最低值
|71.53億
|75.05億
|78.93億
|94.62億
|平均值
|76.82億
|82.30億
|86.52億
|94.62億
|中位數
|77.19億
|81.03億
|87.16億
|94.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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