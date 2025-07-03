鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.21元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.43元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.08(-0.04)
|1.23
|3.12
|3.15
|最低值
|-0.43(-0.43)
|-0.21
|0.74
|2.09
|平均值
|-0.21(-0.21)
|0.65
|1.72
|2.66
|中位數
|-0.21(-0.2)
|0.75
|1.7
|2.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.44億
|52.89億
|58.70億
|66.40億
|最低值
|44.41億
|49.27億
|53.14億
|62.86億
|平均值
|45.50億
|50.91億
|56.31億
|63.89億
|中位數
|45.50億
|50.82億
|56.72億
|63.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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