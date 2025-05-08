鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為10.40元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元上修至0.95元，其中最高估值1.14元，最低估值0.66元，預估目標價為10.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.14(1.14)
|1.26
|1.47
|1.29
|最低值
|0.66(0.38)
|0.52
|0.83
|1.06
|平均值
|0.91(0.87)
|1.01
|1.18
|1.2
|中位數
|0.95(0.93)
|1.05
|1.17
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|435.37億
|460.38億
|464.72億
|466.89億
|最低值
|350.70億
|353.75億
|359.06億
|366.37億
|平均值
|407.00億
|417.40億
|422.47億
|424.49億
|中位數
|411.52億
|428.96億
|430.34億
|432.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|營業收入
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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