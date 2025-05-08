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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為10.40元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元上修至0.95元，其中最高估值1.14元，最低估值0.66元，預估目標價為10.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.14(1.14)1.261.471.29
最低值0.66(0.38)0.520.831.06
平均值0.91(0.87)1.011.181.2
中位數0.95(0.93)1.051.171.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值435.37億460.38億464.72億466.89億
最低值350.70億353.75億359.06億366.37億
平均值407.00億417.40億422.47億424.49億
中位數411.52億428.96億430.34億432.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.844.450.46
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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