鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調降至6.61元，幅度約3.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由6.85元下修至6.61元，調降幅度3.5%。其中最高估值7.81元，最低估值5.66元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
瑞穗金融集團今(2日)收盤價為5.62元。近5日股價上漲3.5%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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