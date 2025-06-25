鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為6.85元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.62元，最低估值0.51元，預估目標價為6.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.62(0.62)
|0.66
|0.77
|0.78
|最低值
|0.51(0.51)
|0.55
|0.59
|0.68
|平均值
|0.55(0.55)
|0.61
|0.67
|0.73
|中位數
|0.56(0.55)
|0.62
|0.65
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|228.44億
|246.51億
|748.24億
|274.23億
|最低值
|135.10億
|146.82億
|150.94億
|155.28億
|平均值
|203.77億
|220.11億
|365.97億
|214.76億
|中位數
|223.24億
|240.65億
|262.64億
|214.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|0.46
|營業收入
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
|576.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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