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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為6.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.62元，最低估值0.51元，預估目標價為6.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.62(0.62)0.660.770.78
最低值0.51(0.51)0.550.590.68
平均值0.55(0.55)0.610.670.73
中位數0.56(0.55)0.620.650.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值228.44億246.51億748.24億274.23億
最低值135.10億146.82億150.94億155.28億
平均值203.77億220.11億365.97億214.76億
中位數223.24億240.65億262.64億214.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.350.370.320.370.46
營業收入286.25億265.75億371.60億556.16億576.01億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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