鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值46元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Match Group Inc. - New評價：積極樂觀8位、保持中立17位、保守悲觀0位。
Match Group Inc. - New今(2日)收盤價為32.64元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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