鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至6.85元，幅度約7.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由6.37元上修至6.85元，調升幅度7.52%。其中最高估值7.29元，最低估值5.34元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
瑞穗金融集團今(6日)收盤價為5.5699元。近5日股價上漲7.52%，標普指數上漲0.46%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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