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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至33元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至33元，調升幅度10%。其中最高估值45元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Rocket Lab USA Inc今(2日)收盤價為34.33元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.74%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RKLB市場預估目標價

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Rocket Lab USA Inc34.33-4.03%

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