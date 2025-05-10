鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.34元上修至-0.32元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.47元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.14
|0.24
|0.6
|最低值
|-0.47(-0.47)
|-0.27
|0.12
|0.6
|平均值
|-0.32(-0.32)
|-0.07
|0.18
|0.6
|中位數
|-0.32(-0.34)
|-0.09
|0.19
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.08億
|9.60億
|12.58億
|18.39億
|最低值
|5.30億
|7.00億
|10.10億
|18.39億
|平均值
|5.72億
|8.79億
|11.57億
|18.39億
|中位數
|5.70億
|8.93億
|11.85億
|18.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.31
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|營業收入
|0.00
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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