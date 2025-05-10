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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.34元上修至-0.32元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.47元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.17(-0.17)0.140.240.6
最低值-0.47(-0.47)-0.270.120.6
平均值-0.32(-0.32)-0.070.180.6
中位數-0.32(-0.34)-0.090.190.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.08億9.60億12.58億18.39億
最低值5.30億7.00億10.10億18.39億
平均值5.72億8.79億11.57億18.39億
中位數5.70億8.93億11.85億18.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億4.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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