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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.36元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.47元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.17(-0.17)0.10.240.62
最低值-0.47(-0.47)-0.270.110.32
平均值-0.32(-0.32)-0.080.160.47
中位數-0.36(-0.33)-0.110.150.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.08億10.02億14.14億19.24億
最低值5.51億7.00億10.24億14.56億
平均值5.75億8.89億11.97億16.90億
中位數5.73億8.93億11.79億16.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億4.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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