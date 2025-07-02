美國否決《終結加密腐敗》修正案！美政客只想發幣謀取私利？

鉅亨網新聞中心 2025-07-02 14:30

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週二（1 日），美國民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）宣布，其提出的《終結加密領域腐敗》（End Crypto Corruption Act）修正法案遭到否決。

美國否決《終結加密腐敗》修正案。(圖：Shutterstock)

該法案原擬禁止當選官員藉由參與加密貨幣項目謀取私利，但最終僅以 46 票贊成、54 票反對未能通過。默克利在社群媒體上直言：「任何當選官員都不應能夠借加密貨幣計劃來兜售影響力、中飽私囊。」

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這項修正案主要針對的是官員參與加密貨幣項目的行為，無論是投資、代言、推廣或顧問身份，一律不得圖私利。

默克利試圖設立一道防火牆，阻止政商勾結，尤其是隨著打著 Web3 名號發幣圈錢、拉政客站台的行為日益增多，讓權力與金錢之間的界線愈加模糊。

美國政界與加密市場關係日趨緊密

事實上，美國政界與加密市場的關聯已非新聞。從美國總統川普公開發幣、議員持有大量加密資產、到候選人藉 NFT 募款競選，政治人物涉入加密產業的方式愈來愈多元。

若無法有效立法限制，恐將形成「有權者保護項目、有幣者左右政策」的惡性循環。

這次表決中，贊成法案的多為民主黨議員，而反對票則主要來自共和黨。反對方的理由包括：「不應限制官員的私人投資自由」、「此舉可能抑制創新」、「Web3 需要政界盟友」等。

但也有觀察指出，部分反對者與加密項目存在利益關係，這場否決可能反映的是「權力自保」。

美國政治倫理顯得最模糊

值得注意的是，美國雖是加密創新重鎮，卻在政治倫理上顯得最混沌不明。與此同時，其他國家在官員涉幣方面則已有較明確規範。

例如新加坡嚴禁官員推廣任何金融商品，香港雖對區塊鏈友好，卻設有官員審查制度；歐盟則推動《MiCA 法案》，力求提高代幣持有與推廣的透明度等。

從市場角度來看，美國法案遭否可能被視為短期利多，加密政治化行為暫不受限制。但從產業長期發展來說，這樣的「模糊地帶」反而是風險根源。