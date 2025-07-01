Circle申請銀行執照！欲成立全美首家「國家數位貨幣銀行」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 17:00

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隨著上市轟動市場，「穩定幣第一股」Circle (CRCL-US) 宣布正申請美國國家信託銀行執照，預計成立全美首家「國家數位貨幣銀行」（First National Digital Currency Bank），進一步推動數位貨幣與傳統金融體系的整合。

Circle申請銀行執照。(圖：Shutterstock)

若申請獲批、成立全美首家「國家數位貨幣銀行」，Circle 將能夠自行托管 USDC 儲備，並代表機構客戶管理加密資產。

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該銀行執照雖不允許接受現金存款或發放貸款，但將使 Circle 成為連結加密貨幣與傳統金融的重要橋樑。

Circle 執行長 Jeremy Allaire 表示，公司長期以來致力於追求最高的信任、透明度與合規標準。上市是重要的里程碑，而申請成立國家信託銀行，則是邁向成熟加密金融機構的關鍵一步。

美國穩定幣公司 Circle 上月於美股市場成功上市，市值短時間內暴漲近五倍，引發市場注目。

Circle 拓展服務至股票與債券託管，接軌傳統資產

Circle 擬成立的數位貨幣銀行，未來將提供機構客戶股票與債券等傳統資產的數位託管服務，深化其跨界金融的能力。使外，Circle 也將能自行管理大部分儲備。

目前，Circle 所發行的 USDC 與泰達幣（USDT），為全球市值最高的兩種穩定幣，兩者合計佔據了全球穩定幣市場約九成。

穩定幣是一種旨在維持恆定價值的加密貨幣，其幣值通常與美元 1:1 掛鉤。交易者常使用穩定幣作為代幣轉換與即時支付的媒介。

Circle 積極因應美國國會推動穩定幣監管法案

Circle 此舉正值美國國會即將通過穩定幣監管法案之際。若法案簽署成為法律，將要求所有穩定幣須以流動性資產為支撐，並強制發行人每月公布儲備內容。

多位分析師指出，若監管法案正式落地，將為更多傳統金融機構與零售商導入穩定幣鋪平道路，進一步推升像 Circle 這類企業的重要性與需求。Circle 則表示已為此提前部署。