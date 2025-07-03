鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 11:09

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加密交易平台 Robinhood 開始向歐洲用戶提供 OpenAI 和 SpaceX 的代幣化股票後，OpenAI 正在與 Robinhood 的最新加密推動保持距離。

Robinhood推「OpenAI股票代幣」遭爆炒 OpenAI急撇清：未授權別上當！(圖:shutterstock)

OpenAI 在社群平台 X 上寫道：「這些『OpenAI 代幣』不是 OpenAI 股權。我們沒有與 Robinhood 合作，沒有參與其中，也不為其背書。」

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該公司表示，「任何對 OpenAI 股權的轉讓都需要我們的批准——我們沒有批准任何轉讓」，並警告用戶「請小心」。

Robinhood 週一在法國坎城宣布了這項服務的上線，這是其更廣泛產品展示的一部分，重點是代幣化股票、投資和新的區塊鏈基礎設施。消息傳出後，該公司股價飆升至 100 美元以上，創下歷史新高。

Robinhood 發言人在回應 OpenAI 的帖子稱，這些代幣讓散戶投資者間接接觸到私人市場，開放了准入，並通過 Robinhood 在一家特殊目的公司的所有權股份實現。

Robinhood 向在 7 月 7 日前註冊交易股票代幣的符合條件的歐盟用戶提供了價值 5 歐元的 OpenAI 和 SpaceX 代幣。這些資產是在歐盟較為寬鬆的投資者限制下透過 Robinhood 的加密平台發行的。