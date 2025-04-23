鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至15.92元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由15.43元上修至15.92元，調升幅度3.18%。其中最高估值18.1元，最低估值13.04元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。
金羅斯黃金今(23日)收盤價為15.02元。近5日股價上漲3.18%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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