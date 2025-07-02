鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至10.45元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.28元上修至10.45元，其中最高估值10.68元，最低估值9.55元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.68(10.68)
|12.2
|12.35
|13.28
|最低值
|9.55(9.55)
|9.05
|10.3
|13.28
|平均值
|10.28(10.22)
|11.05
|11.53
|13.28
|中位數
|10.45(10.28)
|11.26
|11.5
|13.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|90.30億
|93.73億
|95.94億
|99.12億
|最低值
|87.42億
|89.43億
|92.55億
|99.12億
|平均值
|88.50億
|91.16億
|94.35億
|99.12億
|中位數
|88.56億
|91.07億
|94.98億
|99.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.84
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|營業收入
|66.58億
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為210.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝PKG-US的目標價調降至210元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝PKG-US的目標價調降至220元，幅度約12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為250.00元
下一篇