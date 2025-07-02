鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至10.45元，預估目標價為200.00元

〈台幣〉央行重手調節後又打回原形 午盤升近7角突破29.2元關卡

勞動基金5月再虧929億元 新制勞退前5月收益率-4.32% 平均每人虧1.5萬元

川普馬斯克口水戰再起！川普：若沒有政府補貼他早關門回南非