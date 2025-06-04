鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為210.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.45元下修至10.28元，其中最高估值10.61元，最低估值9.55元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.61(10.61)
|12.2
|12.35
|13.33
|最低值
|9.55(9.55)
|9.05
|10.3
|13.33
|平均值
|10.2(10.22)
|10.99
|11.54
|13.33
|中位數
|10.28(10.45)
|11.11
|11.5
|13.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|90.30億
|93.73億
|96.12億
|99.59億
|最低值
|87.42億
|89.43億
|92.55億
|99.59億
|平均值
|88.35億
|91.24億
|94.44億
|99.59億
|中位數
|88.23億
|91.16億
|94.98億
|99.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.84
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|營業收入
|66.58億
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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