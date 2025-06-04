search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.45元下修至10.28元，其中最高估值10.61元，最低估值9.55元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.61(10.61)12.212.3513.33
最低值9.55(9.55)9.0510.313.33
平均值10.2(10.22)10.9911.5413.33
中位數10.28(10.45)11.1111.513.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.30億93.73億96.12億99.59億
最低值87.42億89.43億92.55億99.59億
平均值88.35億91.24億94.44億99.59億
中位數88.23億91.16億94.98億99.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.848.8311.038.488.93
營業收入66.58億77.30億84.78億78.02億83.83億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKG

相關行情

台股首頁我要存股
美國包裝193.585-0.26%

延伸閱讀



Empty