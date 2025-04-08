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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.85元下修至10.61元，其中最高估值11.46元，最低估值10.25元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.46(11.46)12.7912.6113.61
最低值10.25(10.25)10.911.613.61
平均值10.66(10.78)11.7512.213.61
中位數10.61(10.85)11.6412.313.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值91.51億95.11億96.52億98.08億
最低值86.46億89.37億91.46億98.08億
平均值88.99億91.75億94.05億98.08億
中位數89.22億91.29億94.11億98.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.848.8311.038.488.93
營業收入66.58億77.30億84.78億78.02億83.83億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKG

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