鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.85元下修至10.61元，其中最高估值11.46元，最低估值10.25元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.46(11.46)
|12.79
|12.61
|13.61
|最低值
|10.25(10.25)
|10.9
|11.6
|13.61
|平均值
|10.66(10.78)
|11.75
|12.2
|13.61
|中位數
|10.61(10.85)
|11.64
|12.3
|13.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|91.51億
|95.11億
|96.52億
|98.08億
|最低值
|86.46億
|89.37億
|91.46億
|98.08億
|平均值
|88.99億
|91.75億
|94.05億
|98.08億
|中位數
|89.22億
|91.29億
|94.11億
|98.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.84
|8.83
|11.03
|8.48
|8.93
|營業收入
|66.58億
|77.30億
|84.78億
|78.02億
|83.83億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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